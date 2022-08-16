مواعيد اعلان نتائج الامتحانات العامة وبدء دوام المدارس "لم تعلن" 

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، بعدم تحديد أي موعد لإعلان نتائج الامتحانات العامة الاعدادية او بدء دوام المدارس.

وقال المسؤول، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان نتائج السادس الاعدادي بسبب عدم اكتمال عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية".

وبخصوص موعد بدء دوام المدارس، بين المصدر، أنه "لغاية الان لم يتم تحديد التاريخ، وما يتم نشره من مواعيد في مواقع التواصل غير دقيقة كونها متزامنة مع زيارة الاربعينية".

أما بشأن، امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي، أنه "لا يوجد موعد محدد لحين توزيع نتائج الدور الاول"، مرجحا في ذات الوقت أن يكون "مطلع شهر أيلول المقبل".

وأوضح المسؤول في وزارة التربية، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه أن "جميع تلك المواعيد لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي".

وفي وقت سابق اليوم، توقع عضو هيئة الرأي في وزارة التربية قيس الكلابي، إعلان نتائج السادس الاعدادي خلال اليومين المقبلين بعد أن يتم إكمال عملية تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية التي ما زالت مستمرة، مؤكدا تكثيف عمل اللجان.