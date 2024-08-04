مواطن ينال أكبر جائزة مالية في تاريخ العراق

شفق نيوز/ نال مواطن عراقي، يوم الأحد، أكبر جائزة في تاريخ البلد، قيمتها مليار و141 مليون دينار، ربحها في "يا نصيب" خيري، نظمته هيئة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل.

وبحسب صور وثقتها وكالة شفق نيوز، فإن المواطن الفائز بالجائزة المالية "الأكبر على الإطلاق" في العراق، يدعى خالد كاظم.

من جانبه، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلال حفل توزيع جائزة "يا نصيب" الخيرية، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تؤمن بضرورة توجيه الدعم للفئات الضعيفة والشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع، ومن هذا المنطلق يتم تخصيص نسبة 36% من أرباح مشروع (لوتو) العراق الخيري، لدعم الوحدات الايوائية ومعاهد ذوي الإعاقة ودور الحضانة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الأسدي، أن "هذا المشروع ليس مجرد وسيلة لجمع التبرعات، بل هو مبادرة وطنية تهدف إلى تحسين حياة العديد من الأسر والأفراد"، موضحاً أن "هذا المشروع مجاز شرعاً من الوقفين الشيعي والسني".

وأشار إلى أن "فوز خالد كاظم رماح، بالجائزة الكبرى، لا يمثل فقط تحقيقا لحلم خالد، بل هو دليل على الشفافية والمصداقية التي يتسم بها مشروع (لوتو) الخيري، وهذا الفوز سيغير حياة خالد وعائلته إلى الأفضل، ويحسن مستوى المعيشة ويتيح له الفرصة لتحقيق أحلامه".