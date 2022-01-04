مواطن أمريكي يحصل على تعيين في بلديات الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مسؤول في مديرية بلديات محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن حصول مواطن أمريكي الجنسية، على فرصة التعيين بصفة (عقد) في بلدية قضاء القائم غربي الأنبار. وهذا ما أكده قائممقام القائم احمد جديان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود مجموعة من أسماء موظفين جدد تم تعيينهم بصفة (عقود)، في بلدية قضاء القائم، تفاجئنا بورود إسم شخص يدعى (خلف)، ضمن قوائم التعيين، وهو مواطن أمريكي الجنسية، وعراقي الأصل".

وبين المصدر، أن الأمريكي خلف "كان سابقاً من سكنة قضاء القائم، ومن أقارب مدير بلديتها، إلا أنه هاجر إلى أمريكا منذ قرابة العشر سنوات، وتمكن من الحصول على الجنسية هناك".

وأشار المصدر، إلى أنه "سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحو إسمه او استبداله بأحد المستحقين، وفتح تحقيق حول كيفية حدوث ذلك، وفيما إذا كان هناك موظفين فضائيين يستلموا رواتب دون مقابل".

من جهته؛ بيّن قائممقام قضاء القائم، احمد جديان، أن "الشخص من ابناء مدينة القائم ومن عشيرة البو محل، وهو أحد المهاجرين في أمريكا منذ سنوات، ويحمل الجنسية الامريكية".

وأضاف جديان في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تمت متابعة الأمر، وتم حذف اسمه من بلدية القائم، وسيتم حذف اسمه رسمياً، خلال اليومين القادمين، لمنع تكرار ذلك".