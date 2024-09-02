مواطن بصري ينتحر بقنبلة يدوية داخل منزله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بأن رجلاً أقدم على الانتحار بواسطة قنبلة يدوية كانت بحوزته جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الرجل في الخمسينيات من العمر وهو موظف في شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط، قام بالانتحار بتفجير قنبلة يدوية على نفسه داخل منزله الواقع بقضاء شط العرب جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار بحسب إفادة ذويه هي أن المنتحر يعاني من حالة نفسية، ولم يطلبوا الشكوى ضد أحد"، لافتاً إلى أن "هذه المرة الأولى التي يقدم فيها شخص على الانتحار بواسطة قنبلة يدوية هذا العام".