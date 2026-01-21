مواطنون يقطعون طريقاً حيوياً في كركوك احتجاجاً على تردي الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

قطع أهالي حي شوراو في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى أربيل، احتجاجاً على استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن الحي، وذلك خلال تظاهرة ليلية شارك فيها العشرات من السكان، وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي من تردي الخدمات الأساسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المتظاهرين عمدوا إلى إيقاف حركة السير بشكل مؤقت، مطالبين الجهات المعنية في محافظة كركوك ودوائر الكهرباء بالتدخل العاجل لإعادة التيار الكهربائي، بعد ساعات طويلة من الانقطاع أثقلت كاهل العوائل، لاسيما كبار السن والأطفال.

وقال أحد سكان الحي، أكو إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "انقطاع الكهرباء بات ظاهرة متكررة في شوراو"، مبيناً أن "التيار ينقطع لساعات طويلة دون سابق إنذار، ما يضاعف معاناة الأهالي، خاصة في ساعات الليل".

وأضاف أن "العوائل لم تعد تحتمل هذا الإهمال، وخرجنا اليوم للاحتجاج السلمي بعد أن استنفدنا جميع الطرق الأخرى".

وأشار إبراهيم إلى أن "العديد من المنازل تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل المدافئ والأجهزة المنزلية"، مؤكداً أن "استمرار الانقطاع يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على العوائل التي تضطر لاستخدام المولدات الأهلية وشراء الوقود بأسعار مرتفعة".

من جانبه، قال المواطن هيوا أحمد، أحد المشاركين في التظاهرة، إن "الأهالي اضطروا إلى قطع الطريق من أجل إيصال صوتهم إلى المسؤولين"، موضحاً أن "شكاوى متعددة قُدمت في وقت سابق دون أن تثمر عن حلول حقيقية".

وبين أحمد لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة جاءت بعد شعور السكان بعدم وجود استجابة من الجهات المعنية، ونطالب بحلول عاجلة لا وعود مؤقتة".

وأكد أن "الاحتجاج سلمي ولم يشهد أي أعمال عنف"، مشدداً على أن "هدف المتظاهرين هو تحسين الواقع الخدمي فقط، وليس تعطيل مصالح المواطنين أو المساس بالأمن".

بدوره، قال المواطن ستار علي، لوكالة شفق نيوز، إن "حي شوراو يعاني منذ فترة من ضعف التجهيز بالكهرباء، مقارنة بأحياء أخرى في المدينة"، معتبراً أن "هذا التفاوت في الخدمات غير مقبول".

ودعا الحكومة المحلية ودائرة كهرباء كركوك إلى "إجراء زيارة ميدانية للحي والاطلاع على حجم المعاناة بشكل مباشر".

وأضاف علي أن "الأهالي يطالبون بجدول تجهيز واضح وعادل، ومعالجة الأعطال الفنية بشكل دائم، بدل الحلول المؤقتة التي لا تصمد سوى لساعات قليلة".

وأشار المتظاهرون إلى أن تظاهرتهم جاءت في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن أسباب الانقطاع أو موعد عودة التيار، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية في حال استمرار الإهمال وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

يُذكر أن طريق كركوك – أربيل يُعد من الطرق الحيوية في المحافظة، وشهد في فترات سابقة احتجاجات مشابهة بسبب تردي الخدمات، في وقت تتصاعد فيه مطالب المواطنين بتحسين واقع الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.