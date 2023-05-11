مواطنون يطالبون الحكومة بالتدخل لـ"ردع" اصحاب افران الصمون: "6 بألف"

شفق نيوز/ طالب مواطنون، الحكومة بالتدخل وردع بعض أصحاب أفران الصمون بسبب بقاء أسعار الصمون وعدد ارغفة الصمون على حالها بالرغم من انخفاض أسعار للطحين.

وقال أحد المواطنين ويدعى علي عارف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "افران الصمون ما زالت تبيع 6 ارغفة من الصمون واربع ارغفة من الخبز بسعر الف دينار"، مبينا ان "اصحاب الافران ابقوا عدد الارغفة بهذا الشكل بالرغم من انخفاض اسعار صرف الدولار والذي ادى بدوره الى انخفاض سعر كيس الطحين الصفر".

ودعا عارف الى "تنفيذ حملة رقابية على غرار محاسبة أصحاب المولدات ضد افران الصمون وذلك لكون البعض ما يزال غير ملتزم بالتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بوجوب زيادة عدد ارغفة الصمون والخبز".

من جانبه، يقول المواطن محمد سعيد في حديث لوكالة شفق نيوز ان "هناك جشعا كبيرا من اصحاب افران الصمون والخبز في العاصمة بغداد، عكس ما نراه في المحافظات الاخرى"، مؤكدا ان "ما تبيعه الافران في المحافظات ما بين 8 الى 10 ارغفة من الصمون و8 ارغفة من الخبز وبسعر الف دينار".

وتساءل سعيد: "هل يختلف الطحين في المحافظات عن ما يباع في بغداد اليس هو نفس الطحين المستورد من تركيا والذي يتم خلطه بالطحين الاسمر"، مطالبا بضرورة إيقاف هذه الأفران ومحاسبتها وخاصة ان معظم الناس تشتري الصمون والخبز في الوقت الحاضر لاستغنائها عن أفران الطين أو الحديد التي كانت العوائل تستخدمها سابقا".

من جهتها؛ أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية عن قيام فرقها الرقابية بتنفذ حملة رقابية وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية شملت العديد من الأفران والمخابز في عموم محافظات العراق

ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي قوله؛ إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير داود الغريري نفذت الملاكات الرقابية زيارات ميدانية بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة عمل المخابز أفران الصمون حيث وردت عدة شكاوى بخصوص المغالاة والتلاعب في أسعار وكميات الصمون وأرغفة الخبز المباع سيما بعد انخفاض أسعار بيع مادة الطحين بسبب انخفاض قيمة الدولار في الأسواق المحلية".

الموسوي اشار الى ان الاجهزة الامنية قامت باتخاذ إجراءات وقائية وسريعة للحد من قيام بعض أصحاب المخابز والافران من التلاعب بقوة المواطنين حيث قامت بأخذ تعهدات خطية تلزم اصحاب تلك المحال ببيع مادتي الصمون والخبر بأسعار مخفضة وبكميات مناسبة وكذلك عدم استخدام مادة النفط الاسود في الأفران واستخدام النفط الابيض بدلا" عنه.

ولفت الى قيام الاجهزة الرقابية تدقيق الاجازات الممنوحة الخاصة بممارسة المهنة والصادرة من وزارة التجارة وحسب الضوابط والتعليمات و تدقيق أوزان العجين قبل عملية الخبازة للتأكد من سلامة الإجراءات.

وفي السياق ذاته وبحسب بيان التجارة؛ تم عقد اجتماع في مقر قائمقامية محافظة كربلاء المقدسة وبحضور ممثل عن دائرة الرقابة في المحافظة وتصنيع الحبوب وممثلين عن وزارات النفط والصحة والعمل ورئيس رابطة الأفران والمخابز فضلا" عن قائمقام المحافظة جرى خلاله مناقشة عدة امور تخص تنظيم عمل الأفران والمخابز وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مدعومة تكون عند متناول الجميع اضافة الى تحقيق نسب معقولة من الربحية لأصحاب تلك المخابز والافران.