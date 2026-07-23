مواطنون يحتجون أمام مصرف الرافدين بسبب عدم إنجاز معاملاتهم لمجمع بسماية

شفق نيوز- بغداد

نظم عدد من المواطنين المستفيدين من مجمع بسماية السكني في بغداد، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة العامة لمصرف الرافدين في منطقة السعدون وسط العاصمة، احتجاجاً على تأخر إنجاز معاملاتهم المتعلقة بمجمع بسماية السكني وعدم تنفيذ بنود العقد الموقع مع هيئة الاستثمار.

ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأعضاء مجلس النواب بالتدخل لمعالجة أسباب التأخير، مؤكدين أن المصرف يمتنع عن منعهم "عقود الإقراض" والتي بموجبها بإمكانهم تسلم شققهم في مجمع بسماية.

وحمّل المحتجون إدارة المصرف مسؤولية تأخر إنجاز معاملاتهم وما لحق بهم من أضرار كبيرة، مشيرين إلى أن معظمهم يسكنون حالياً في مساكن مستأجرة في حين أن المصرف بإمكانه إنهاء معاناتهم من خلال منحهم "عقود الإقراض" ليتسلموا شققهم.

وأشاروا إلى ما وصفوه بتراجع مستوى الأداء الإداري وعدم مواكبة التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات الأمر الذي أدى، بحسب قولهم، إلى تأخير معاملات المواطنين، مطالبين في الوقت ذاته بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع إنجاز معاملات مجمع بسماية السكني.

كما تساءلوا عن أسباب تسنم المدير العام لمصرف الرافدين علي كريم حسين، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة المالية، منصبين في آن واحد، وعن جدوى الجمع بين المنصبين من دون تقدم يذكر في أداء مصرف الرافدين.