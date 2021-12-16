مواطنون يحتجون أمام "سندباد لاند" في بغداد: الشيطان يخدع

شفق نيوز/ احتج العشرات من المواطنين يوم الخميس، أمام مدينة العاب سندباد لاند شرق بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المحتجين رفعوا لافتات تعبر عن رفضهم لحفلات الغناء التي تقام في مدينة الألعاب (سندباد لاند) وآخرها حفل الفنان المصري محمد رمضان.

واشار إلى ان اللافتات حملت عبارات تحذر من تكرار اقامة الحفلات الغنائية، ووصفت مقيمي هذه الحفلات بـ"انصار الشيطان".

وكان رجل الدين العراقي جعفر الابراهيمي، قد انتقد الحفلات التي تقام في مدينة بغداد، وأطلق عبارات على الفنان المصري محمد رمضان وصفت بالعنصرية، الأمر الذي دفع برمضان للرد على الابراهيمي.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات قام بها ناشطون عراقيون نددوا بتصريحات الابراهيمي، فيما يحاول أنصار رجل الدين العراقي تبرير تصريحات والدفاع عنها.