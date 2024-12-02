مواطنون في بعقوبة يتلقون انذارات بهدم وإزالة منازلهم خلال مدة 3 أيام (فيديو)

شفق نيوز/ كشف مواطنون في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الإثنين، عن تلقيهم إنذارات بهدم وإزالة منازلهم خلال مدة 3 أيام نتيجة إحالة أراضيها للاستثمار.

وبحسب مواطنين في منطقة "كاطون الرحمة" فإن فرق البلدية زارت مناطقهم ووضعت إشارات على أكثر من 10 منازل قرب "جامع أسماء الله الحسنى" لإزالتها باعتبارها تجاوزا، فيما طالبوا بتدخل حكومي وانقاذهم.

ويقول المواطن عمر أحمد وهو من أصحاب المنازل المهددة بالإزالة لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المنازل نعيش فيها منذ 30 عاماً وهي في شارع نظامي لكن صدمنا اليوم بإنذارات الإزالة خلال 3 الايام ونحن الآن في حيرة.. أين سنذهب مع عوائلنا".

وأضاف أحمد أن منازلنا "تجاوز" وسمعنا بإحالة الأرض المشيدة عليها إلى الاستثمار ولكن نحن الأحق فيها ومن المفترض أن تقيم علينا ونشتريها بالتقسيط او تأمين أماكن بديلة تأوينا وتحمي عوائلنا من البرد في هذا الظرف الصعب".

وتعذر الحصول على تعليق من مديرية بلدية بعقوبة حول المعلومات التي أفاد بها السكان حتى لحظة إعداد الخبر.