"مواشٍ" تنهي حياة ضابط كبير جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع ضابط برتبة عقيد بعد اصطدام عجلته بقطيع مواشي جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"مصرع ضابط برتبة عقيد إثر حادث سير مروع في منطقة الطبر بمحافظة ميسان جنوبي العراق".

وأوضح أن "الحادث وقع بعدما اعترضت مجموعة من المواشي طريقه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدام عجلته بأحدها وانقلابها على الفور".

وأشار إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث.