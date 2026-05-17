موازنة 2026.. شنكالي يبدد آمال التثبيت والتعيين في حكومة الزيدي

اعتبر النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، مساء الأحد، تضمين موازنة عام 2026 تحويل العقود إلى الملاك الدائم أو إعادة المفسوخة عقودهم ليس سوى "إعلام ديماغوجي" بعيد عن المنطق.

وكتب شنكالي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "كل ما يقال عن تضمين تحويل العقود إلى الملاك الدائم أو تحويل عقود الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات أو إعادة المفسوخة عقودهم في الأجهزة الأمنية في موازنة عام 2026 ومن أي جهة كانت هو ليس سوى إعلام ديماغوجي (أي توظيف وسائل الإعلام لخداع الجماهير واستمالة عواطفهم) بعيد عن المنطق".

وعلل ذلك بالقول "لأن الواقع الاقتصادي والمالي لا يمكنه قبول أي زيادة في نفقات الرواتب وأجور القطاع العام مطلقاً، علماً أن الحكومة غير قادرة على تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية 2023، 2024، 2025 وسيضاف لهم خريجي هذه السنة أيضاً".

وشدد شنكالي على ضرورة أن تخلق الحكومة فرص عمل في القطاع الخاص وليس العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أكد في كلمة وجهها للعراقيين أمس السبت، أن حكومته ستطلق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على دعم الصناعة والزراعة والاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة عبر مشاريع تنموية وإنتاجية.