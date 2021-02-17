موازنة 2021 تنقذ أكثر من 200 الف نسمة في ديالى

شفق نيوز/ اكدت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، يوم الاربعاء، إحياء مشروع إستراتيجي معطل منذ سنوات عدة يخدم اكثر من 200 الف نسمة في بعقوبة.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، ان قانون موازنة 2021 ضمن تمويل مشروع الصرف الصحي لمناطق غربي بعقوبة المعطل منذ اكثر من 15 سنة بسبب مشاكل مالية وفنية متعددة.

وبينت ان الموازنة تتضمن تخصيص 120 مليار دينار لتمويل واستكمال المشروع الذي يشمل 15 حيا سكنيا، مشيرة الى ان المشروع سيباشر باستكماله العام الحالي من قبل المحافظة لانقاذ اكثر من 200 الف نسمة من مشاكل الصرف الصحي والاخطار البيئية.

وتعاني اغلب مناطق محافظة ديالى من انعدام وسوء مشاريع الصرف الصحي ومشاكل الفيضانات خلال موسم الامطار في الشتاء الى جانب المخاطر الصحية والبيئية.