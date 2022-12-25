موارد ميسان: السيول الايرانية دخلت بسرعة 400 متر في الثانية وكانت تحت السيطرة (فيديو)

شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، اليوم الأحد، عن موقف السيول القادمة إليها من الجانب الإيراني، فيما أكدت انها تسعى لإيصال المياه إلى الأهوار من أجل غمرها.

وذكر مدير الموارد المائية في ميسان، علاء الساعدي لوكالة شفق نيوز، ان "مستوى السيول القادمة من الجانب الإيراني عبر مهرب الشماشير الشمالي في قضاء علي الغربي شمال ميسان بلغ من 20 إلى 25 متر مكعب في الثانية"، لافتا إلى أن "الشماشير يعتبر الفرع الاول من 3 فروع تأتي إليها السيول من الجانب الإيراني، حيث شهدا ايضا نهرا الطيب ودويريج قدوم قرابة 200 متر مكعب في الثانية لهما نتيجة السيول ".

واضاف، ان" الشماشير ستتجه المياه القادمة عبره إلى نهر دجلة لتعزيز المياه فيه، فيما ستكون نهاية مياه نهري الطيب ودويريج في هور السناف، التي من المؤمل ان تمتلئ بمياه السيول القادمة عبر هذين النهرين، من اجل توزيع المياه الفائضة فيها إلى الأهوار الوسطى عبر بعض الأنهر والجداول الصغرى ".

وتوقع الساعدي، قدوم موجة سيول جديدة من الجانب الإيراني خلال الايام المقبلة، فيما اكد ان الوضع تحت السيطرة، ويتم العمل حالياً على تصريف مياه السيول عند المعابر الخاصة بها".

من جانبه، بينت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاحد، موقف السيول القادمة من الجانب الإيراني.

وذكر عضو خلية الازمة العميد سمير المگصوصي لوكالة شفق نيوز، إن "السيول التي قدمت من إيران كانت بقوة 400 متر في الثانية، لكنها لا تعتبر سيول مخيفة وقد توزعت على الأنهار الموجودة في أطراف المحافظة"، مؤكدا ان " الجانب الايراني لا يسمح للمياه بالوصول للعراق قبل ملء جميع خزاناته".

وأشار إلى ان "التوقعات تشير قدوم موجة سيول جديدة تبدأ من يوم غد الإثنين، وقد تم إجراء التحوطات اللازمة في بعض المناطق الحدودية من خلال نصب السواتر الترابية تحسبا لأي خطر قادم".