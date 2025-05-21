"مواد كيميائية خطيرة".. لجنة نيابية تطالب بالتحقيق في انفجار مصفى بيجي

شفق نيوز/ طالبت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والإدعاء العام، بفتح تحقيق "دقيق وعاجل" في حادثة انفجار مصفى الدهون في مصفى بيجي، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأشارت اللجنة في وثيقة رسمية وقعها رئيسها النائب ماجد شنكالي، ووردت لوكالة شفق نيوز، إلى أن "التقارير البيئية أظهرت أن المصفى والمناطق المحيطة به تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية، وأن منظومة "Hot oil" داخل المصفى، التي تعمل بضغط مرتفع وحرارة عالية، قديمة ومتهالكة، ورغم ذلك ما زالت تُستخدم دون صيانة دورية".

وأوضحت اللجنة أن "هذا الإهمال أدى إلى تسرب خطير تسبب بانفجار في وحدة رقم 109 داخل المصفى، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة"، مؤكدة أن "على الجهات المعنية تحديد المسؤولين عن هذا التقصير ومحاسبتهم، لا سيما في ظل وجود مؤشرات على سوء الإدارة والإهمال المتكرر"، مشددة على "ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات لمعالجة أسباب الحادث ومنع تكراره".

وأفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الأحد الماضي، باندلاع حريق في إحدى وحدات مصافي بيجي، المعروفة بـ"مصفاة الدهون".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وشرعت بعمليات الإخماد بهدف السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى وحدات إنتاجية أخرى داخل المجمع النفطي.

وأوضح أن الحريق ناجم عن انفجار في فرن رقم 100 بمصفاة الدهون ضمن مجمع شركة مصافي الشمال، مشيرا إلى اصابة اثنين من العاملين بحروق بسيطة جراء الحادث، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.