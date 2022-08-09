مهندس بوزارة الكهرباء العراقية عن الإطفاء المتكرر: تقصير واهمال ومبررات كاذبة ومناكفات شيعية

شفق نيوز/ كشف مهندس مختص بوزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اسباب الاطفاء المتكرر (shut down) لمحطات توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن هذا يندرج تحت بند الإهمال والتقصير.

وذكر المهندس الذي رفض الإفصاح عن اسمه (كونه غير مخول بالتصريح) لوكالة شفق نيوز؛ ان "سبب احتراق المحطات وقواطع الدورة والاطفاء المتكرر يعود لأمرين اثنين، الأول تجاوز الاحمال المقررة فنياً، حيث يتم تشغيل المحطات والخطوط اعلى من طاقتها الاستيعابية وبالتالي تكون النتيجة الاحتراق او الإطفاء، والثاني يتمثل بعدم اجراء الصيانة السنوية الشتوية لتلك المعدات وان كانت هناك صيانة فهذا دليل واضح على الفساد في تلك المواد الاحتياطية المستخدمة في المحطات".

وتابع، أن "المبررات التي تذكرها الإدارات لأسباب الإطفاء والاحتراق وهي ارتفاع درجات الحرارة غير صحيح من الناحية الفنية، فالمعدات مصممة لتحملها للتشغيل في ظروف درجات حرارة اعلى من الدرجات التي يمر بها العراق وبالامكان الاطلاع على المواصفات الفنية للمعدات بوزارة الكهرباء في هذا الجانب".

واكد، انه "لا يمكن حصول إطفاء 5 مرات خلال 30 يوما، وهذا فنيا يعد كارثة، ولو كان الأمر حصل في غير العراق لتم الاطاحة برؤوس كبيرة في وزارة الكهرباء "، موضحا أن "هذه الحوادث تعكس الفوضى الإدارية التي تعيشها الشركات في مناطق جنوبي العراق وعدم جدية الوزارة في متابعتها".

واضاف، ان "استمرار الوضع على ما هو عليه دون معالجة عاجلة وفنية صحيحة، يعني انهيار معدات المحطات في المناطق الجنوبية، وبالتالي تعويضها سيكون صعباً للغاية الأمد القصير"، داعياً إلى "ابعاد الوزارة عن المناكفات السياسية بين الأطراف الشيعية".