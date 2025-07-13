مهندسو النفط في البصرة يصعدون تظاهراتهم: الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، يوم الأحد، ثاني تظاهرة احتجاجية لخريجي الكليات النفطية وحملة الشهادات الهندسية للمطالبة بالتعيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد من خريجي محافظة البصرة من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات النفطية والجيولوجيا، تظاهروا أمام شركة نفط البصرة، احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالبهم بالتعيين".

وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي للوكالة، إن "الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى، ولا للسكوت عن الظلم، لذا قررنا التصعيد بتظاهرات سلمية متواصلة، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اعتصامنا دون أي استجابة فعلية من الجهات الحكومية".

وأضاف: "أغلبنا من خريجي الاختصاصات النفطية والهندسية، ولا نطلب سوى التعيين بأجر يومي ضمن الشركات النفطية العاملة في البصرة، أو ضمن العقود الوزارية في مشروع FCC التابع لوزارة النفط، وهي مطالب مشروعة تستند إلى كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء يتيح التعيين دون الحاجة للرجوع إلى قوانين الموازنة"، موضحا ان "وزير النفط من أبناء البصرة، ويعرف حجم المعاناة التي يعيشها الخريجون، ومع ذلك لم يتدخل حتى الآن".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قطع العشرات من الخريجين، طريق مدخل منطقة البرجسية النفطية في البصرة، مطالبين بتثبيتهم على قرار 315 واستثنائهم من تعليمات الموازنات الثلاث.

وغالباً ما تشهد الحقول النفطية في البصرة تظاهرات للمطالبة بالتعيينات وتحسين الخدمات وتشغيل اهالي المحافظة من الخريجين والشباب في الوظائف الحكومية والشركات النفطية.