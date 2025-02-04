مهندسو البصرة يرفعون لافتة "العيداني لا يستجيب" وينتظرون  الحل من السوداني (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عدد من المهندسين في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، أمام مقر ديوان المحافظة للمطالبة بتشغيلهم وفق قرار لمجلس الوزراء.

وقال ممثل المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات مستمرة منذ فترة طويلة واعتصمنا أكثر من مرة بأعداد كبيرة مطالبين بالتشغيل والتعيين والاستفادة من طاقات الشباب في خدمة المدينة وأهلها".

وتابع أن "خروجنا اليوم أمام ديوان المحافظة هو للمطالبة بتدخل رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلتنا عبر تطبيق الكتب الصادرة من قبله بتشغيل 2432 مهندس في البصرة والتي تنصلت عنها الحكومة المحلية".

وشهدت البصرة الأسبوع الماضي، تظاهرات للمهندسين، مطالبين نقابتهم بتسليمهم هويات النقابة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تجرى صباح يوم السبت الماضي.