مهندسون عاطلون يحتجون ويلوحون بقطع طرق الحقول النفطية في البصرة

شفق نيوز/ تظاهر مهندسو مناطق شمال محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، اليوم الأحد، أمام حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة "لوك أويل" الروسية، مهددين بقطع طرق الحقول النفطية و طرد العمالة الأجنبية في حال عدم تحقيق المطالب خلال ساعتين.

و قال ممثل المتظاهرين أبو الحسن الشاوي لوكالة شفق نيوز: إن "المهندسين في شمال البصرة يعانون من البطالة منذ عقود من دون إنصافهم أو شمولهم بفرص العمل في الحقول النفطية التي تقع ضمن مناطقهم"، مضيفاً إن "المتظاهرين يمهلون الحكومة لتحقيق مطالبهم ساعتين لغاية الساعة الـ 11 من صباح اليوم".

و أكد، أن "التظاهرة انطلقت صباح اليوم أمام مشروع حقن الماء (الوتر انتيك) التابع لحقل غرب القرنة 2، وفي حال لم تتحقق المطالب خلال الوقت المحدد، سيتم اقتحام المشروع و طرد العمالة الأجنبية، و السيطرة على العمل من قبل مهندسي شمال البصرة".