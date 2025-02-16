مهندسون "مقاومون" يتظاهرون بالبصرة وسائقو شاحنات يقطعون طريقاً في ديالى

شفق نيوز/ تظاهر عدد من الخريجين يطلقون على أنفسهم "المهندسين المقاومين"، اليوم الأحد، أمام بوابة شركة نفط البصرة، مطالبين بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيينهم.

وقالت ممثلة التظاهرة زينب علاء لوكالة شفق نيوز، أن "الإسم الذي أطلقناه على أنفسنا لأننا صمدنا لثلاث سنوات في ساحات المطالبة بالحقوق، دون أي استجابة تُذكر، سوى وعود تتكرر دون تنفيذ، سنوات تمر وأعمارنا تقترب من الثلاثين، بينما طموحاتنا وأحلامنا تُعلق بين المماطلة والتجاهل".

وتابعت، إن "تظاهراتنا السابقة كانت أمام مقر الحكومة المحلية للمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتشغيل 2432 مهندس في البصرة و التي تنصلت عن تطبيقه الجهات المعنية في الوزارة، واليوم نقف هنا لنكرر المطالبة بتفعيل القرار".

وفي ديالى، قطع متظاهرون من سائقي الشاحنات طريق كفري -طوزخورماتو شمال شرقي المحافظة للمطالبة بالسماح لشاحنات السكراب المرور باتجاه اقليم كوردستان.