"مهمش في بلده".. طبيب عراقي يحصل على المركز الأول في مؤتمر دبي العالمي

شفق نيوز/ حصل الطبيب العراقي انور قيس سعدون، اختصاصي الأمراض الجلدية والزهرية في مستشفى المدينة العام في البصرة، على المركز الأول في مسابقة عرض الحالات التي نظمها مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر.

ويعد مؤتمر دبي أحد أكبر المؤتمرات العالمية في مجال الامراض الجلدية وتجميل الجلد حيث يشارك فيه نحو 340 متحدثاً وخبيراً في قطاع الجلدية من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم 360 محاضرة علمية و80 ورشة عمل إضافة إلى عرض 90 ملصقاً علمياً رقمياً.

وحضر الحدث أكثر من 24,000 زائر ومشارك من 114 دولة حول العالم حيث نجح د. انور قيس بوضع اسم العراق في مقدمة هذه الدول.

وبرع الدكتور أنور قيس بتقديم العديد من المنجزات العلمية في السنوات الماضية حيث قام بنشر العديد من الأوراق البحثية في مجلات علمية عالمية رصينة وقام بتأليف كتاب طبي تم نشره من قبل دار النشر سبرنجر العالمية حيث حصل الكتاب على اشادة عالمية واسعة واصبح يدرس في معظم جامعات العالم.

كما شارك الدكتور أنور قيس كمتحدث في العديد من المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجها وحصل على العديد من الجوائز خلال مسيرته العلمية كجائزة أفضل باحث من المجلس الدولي للبحوث وجائزة الإبداع والتميز من المرصد الطبي العراقي.

ويقول الدكتور انور قيس لوكالة شفق نيوز، إن "كل ذلك جاء رغم عدم حصوله على أي دعم أو رعاية من قبل الحكومة العراقية وحتى كتابه لم يدرس في الجامعات العراقية على الرغم من حصوله على ثناء الكثيرين من كبار الأطباء حول العالم وقد قامت كبريات جامعات العالم بتوفيره في مكتباتها كجامعة ستانفورد واوكسفورد وغيرهما".