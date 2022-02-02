مهلة 3 أشهر.. تعليق اعتصام الخريجين في ذي قار

شفق نيوز/ توصل محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، يوم الاربعاء، الى اتفاق مع تنسيقية اعتصام الخريجين تقضي بتعليق اعتصامهم لثلاثة أشهر مقابل حل مشكلتهم المتمثلة بتوفير فرص وظيفية.

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الغزي التقى بعدد من مسؤولي روابط الخريجين المعتصمين امام ديوان المحافظة لبحث مطالبهم والعمل على ايجاد الحلول المناسبة.

واشار الى متابعة الادارة المحلية لطلبات الخريجين بالحصول على فرص العمل، وذلك من خلال المطالبة بإدراج الدرجات الوظيفية في موازنة 2022، مؤكداً ان التعيين وفق الموارنة الحالية امر لا يمكن تحقيقه بعد انتهاء السنة المالية.

من جانبه، قال رئيس روابط خريجي ذي قار، رائد مطشر البديري، ان الاجتماع الاخير مع الامين العام لمجلس الوزراء ومتابعة المحافظ، نتج عنه اتفاق يقضي بتعليق الاعتصام لمدة ثلاثة اشهر، وذلك لاتاحة الفرصة امام الحكومة المحلية لمتابعة واستمرار حملة الاعمار التي تشهدها اقضية ونواحي المحافظة.

ومنذ عدة أشهر يتظاهر الخريجون العاطلون عن العمل وينظمون اعتصامات أمام مبنى مجلس المحافظة، وآخرون أمام شركة نفط ذي قار، مطالبين بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل.