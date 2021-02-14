سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. مهلة الاسدي انتهت: متظاهرو واسط يصعدون الموقف تجاه حكومة المركز (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T13:07:14+0000
صور.. مهلة الاسدي انتهت: متظاهرو واسط يصعدون الموقف تجاه حكومة المركز (تحديث)

شفق نيوز/ صعد العشرات من المتظاهرين في محافظة واسط، اليوم الأحد، الموقف ضد الحكومة الاتحادية، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الناشط المدني، مهدي الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "المهلة التي منحها المتظاهرين في المحافظة لعبد الغني الاسدي، والتي تصادفت مع عزاء الشهيد فؤاد الماجدي انتهت".

وأضاف الموسوي، أن "المتظاهرين في المحافظة قاموا باغلاق فلكة تموز وشارع النسيج وسط المدينة، كخطوة أولى ضد الحكومة المركزية للضغط عليها بشأن إقالة حكومة واسط المحلية"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات تصعيدية أخرى ستشمل كافة المناطق في المحافظة".

related

برسائل نصية.. مجهولون يهددون متظاهري تشرين بالقتل: "نهايتكم قريبة"

Date: 2020-10-20 12:22:04
برسائل نصية.. مجهولون يهددون متظاهري تشرين بالقتل: "نهايتكم قريبة"

محتجون غاضبون يغلقون دوائر حكومية وطرقاً في واسط.. صور

Date: 2021-02-07 13:46:47
محتجون غاضبون يغلقون دوائر حكومية وطرقاً في واسط.. صور

محتجو واسط يمنحون الاسدي ثلاثة ايام لتحقيق مطالبهم

Date: 2021-02-10 14:40:46
محتجو واسط يمنحون الاسدي ثلاثة ايام لتحقيق مطالبهم

صور.. المئات يحيون ذكرى تظاهرات تشرين في بغداد

Date: 2020-10-01 09:07:24
صور.. المئات يحيون ذكرى تظاهرات تشرين في بغداد