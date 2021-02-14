صور.. مهلة الاسدي انتهت: متظاهرو واسط يصعدون الموقف تجاه حكومة المركز (تحديث)

شفق نيوز/ صعد العشرات من المتظاهرين في محافظة واسط، اليوم الأحد، الموقف ضد الحكومة الاتحادية، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الناشط المدني، مهدي الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "المهلة التي منحها المتظاهرين في المحافظة لعبد الغني الاسدي، والتي تصادفت مع عزاء الشهيد فؤاد الماجدي انتهت".

وأضاف الموسوي، أن "المتظاهرين في المحافظة قاموا باغلاق فلكة تموز وشارع النسيج وسط المدينة، كخطوة أولى ضد الحكومة المركزية للضغط عليها بشأن إقالة حكومة واسط المحلية"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات تصعيدية أخرى ستشمل كافة المناطق في المحافظة".