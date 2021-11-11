مهرجان للفنون التشكيلية بجامعة كربلاء يظهر مواهب الكربلائيين (صور)

شفق نيوز / افتتح في جامعة كربلاء، يوم الخميس، المهرجان السنوي الرابع للفنون التشكيلية، في شعبة الأنشطة الطلابية، وذلك بمشاركة عدد من الكليات الطبية وباقي الكليات في المحافظة.

وحضر المهرجان، كل من رئيس جامعة كربلاء، الدكتور باسم خليل، وأشرف على المهرجان عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد صالح الخزعلي.

وقال عميد الكلية لوكالة شفق نيوز ، إن "المهرجان هذا العام، شهد إقبالا كبيراً من المجموعة الطبية، ومن كل المراحل الدراسية".

وأضاف أن "الهدف من إقامة المهرجان، هو قتل الروتين الممل الذي يشعر فيه الطالب من الخط الطويل بالعمل التعليمي، فضلاً عن إظهار المواهب الأخرى غير التعليم".

وأشار إلى أن "بناء الانسان لا يعتمد على التعليم، وإنما يعتمد على الفن كتعبير عن ما يدور في خلجاته".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول الأنشطة الطلابية، في كلية الصيدلة، علي حميد، أن "المهرجان كان مقتصرا على كلية الصيدلة لكننا ارتأينا أن يكون هذا العام شاملاً لكل الكليات بالمحافظة، ومن كل المراحل".

وأوضح حميد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الطلاب المشاركين بالمهرجان، لديهم معارض ومشاركه محلية ودولية بمهرجانات عديدة".

بدوره، نوه طالب في المرحلة الثانية لكلية الصيدلة، إلى أن "هذا المهرجان يبرز إبداعات الطلبة في المجالات الفنية، والفن جزء من استمرار الحياة ويبعث روح التفاؤل والأمل دائماً".