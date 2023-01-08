مهرجان لسباق الخيل في ذي قار ينتهي بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ المحافظة

شفق نيوز/ اختتم في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، مهرجان السباق السنوي للخيول العربية الأصيلة والاول من نوعه في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "المحافظة شهدت مساء اليوم اختتام المهرجان السنوي لسباق الخيول العربية الأصيلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار من قبل (رابطة خيالة سوق الشيوخ) وبحضور حكومي".

وبين أن المهرجان جرى لمدة يوم واحد بمشاركة 5 محافظات عراقية هي: ذي قار، البصرة، ميسان، الديوانية والمثنى وبواقع اكثر من 20 متسابقاً"، لافتا إلى ان "بعض المتسابقين تم ابعادهم لعدم مطابقة الشروط على خيولهم للمشاركة في السباق ".

وأضاف مراسلنا، ان "السباق انتهى بحصول ذي قار على المركز الأول، تبعتها ميسان ثانياً والبصرة ثالثاً".

من جانبها، اعلنت مديرية زراعة المحافظة، عن اتخاذها قراراً بإنشاء مضمار لسباق الخيل هو الاول من نوعه في المحافظة.

وذكر مدير زراعة المحافظة، صالح هادي لوكالة شفق نيوز، انه وجه الكوادر العاملة في مديريته بالعمل على إكمال الجرد الخاصة باعداد الخيول الأصيلة في المحافظة والكتابة بها للوزارة لغرض تخصيص اعلاف ولقاحات عن طريق دائرة البيطرة.