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مهرجان بابل الدولي.. معرض للكتاب بمشاركة 58 دولة عربية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-29T18:07:17+0000
مهرجان بابل الدولي.. معرض للكتاب بمشاركة 58 دولة عربية

شفق نيوز/ أقيم معرض الكتاب، يوم الجمعة، على أرض بابل ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي بمشاركة 58 دولة عربية.

وتضمن المهرجان إقامة خمسة معارض متنوعة من الكتب، وقالت لينا الشمري مدير مؤسسة ابجد للنشر لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة شاركت بـ70 كتاباً مترجماً"، موضحة أن "هناك إقبالاً كبيراً على شراء الكتب خاصةً اليوم الثاني للمهرجان".

وفي السياق عبر وفد ثقافي من أربيل عن حبه لبابل الحضارة. وقال أحد أعضاء الوفد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيارة جاءت من كنيسة عينكاوا وكركوك لمشاركة الافراح مع البابليين لنشر الحب والسلام والإخاء بين الأديان السماوية".

كتاب من دول اخرى عبروا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة.

وقال مصطفى محمد من عمان لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاركة الأولى لي وسعيد جداً أن أكون بين اخواني العرب والعراقيين".

ووصف هذه الخطوة بـ"الجميلة وتدل على وعي الشباب وقراءة الكتب".

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