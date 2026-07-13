مهرجان "الدولمة" الشعبي يجمع مكونات كركوك على مائدة واحدة (صور)

شفق نيوز- كركوك

أقيم في مدينة كركوك، مساء اليوم الاثنين، مهرجان "الدولمة" الشعبي بمشاركة واسعة من مكونات المحافظة، حيث تحولت هذه الأكلة، في السنوات الأخيرة إلى عنوان مهرجانات تراثية تهدف إلى صون الموروث الغذائي والتعريف به للأجيال الجديدة.

وفي هذا الصدد قالت دعاء علي، وهي إحدى المشاركات في مهرجان الدولمة الشعبي، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة مثل هذه المهرجانات تسهم في الحفاظ على التراث الغذائي الذي تشتهر به كركوك، فضلاً عن تعريف الزوار بالأكلات الشعبية التي توارثتها العائلات جيلاً بعد آخر".

وأضافت أن "الدولمة ليست مجرد وجبة طعام، بل تمثل جزءاً من هوية المدينة الثقافية والاجتماعية، إذ يجتمع حولها أفراد الأسرة والأقارب في المناسبات المختلفة"، مؤكدة أن "المشاركة الواسعة في المهرجان تعكس مكانة هذا الطبق في نفوس أبناء كركوك على اختلاف انتماءاتهم".

بدورها، قالت أم محمد، إحدى المشاركات في المهرجان، إن "الدولمة تُعرف في اللغة التركمانية باسم (يرباغ)، كما تُعرف بالاسم نفسه في اللغة الكوردية"، مشيرة إلى أن "هذا الطبق يعد من القواسم المشتركة بين مكونات كركوك، إذ تتشابه طريقة إعداده بين العائلات مع اختلافات بسيطة في نوع البهارات أو أسلوب الطهي".

وأشارت إلى أن "لكل عائلة لمستها الخاصة في إعداد الدولمة، فبعضها يفضل الإكثار من اللحم، فيما يضيف آخرون دبس الرمان أو الثوم أو الأعشاب العطرية، وهو ما يمنح كل طبق نكهة مميزة مع المحافظة على المكونات الأساسية".

ويأمل المشاركون في مهرجان "الدولمة" الشعبي أن تسهم هذه الفعاليات في توثيق الموروث الغذائي المحلي، وتشجيع الشباب على تعلم طرق إعداد الأكلات التقليدية، بما يضمن استمرار هذا الإرث الثقافي بوصفه جزءاً من هوية كركوك وتاريخها الاجتماعي.