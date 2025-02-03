مهجورة ومتآكلة.. شفق نيوز تتجول في أزقة الحلة القديمة (صور)

شفق نيوز/ لم يبق منها سواء جدران متآكلة، وبقايا نقوش كانت تزين أبواب المنازل، هكذا أضحت أحياء المهدية والكورد واليهودية في مدينة الحلة القديمة، مركز محافظة بابل.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، حال هذه المحلات السكنية القديمة، وأزقتها، التي كانت يوماً مركزاً لحياة اجتماعية زاخرة، إلا أنها فقدت كل شيء، بعد أن هجرها سكانها لأسباب عديدة، منها البحث عن فرص عمل أو الانتقال لمناطق جديدة، فضلاً عن الذين غيبهم الموت.

اليوم، بقيت هذه الأزقة شاهدة على مرحلة من تاريخ الحلة القديمة، فيما تفتقر للاهتمام والصيانة، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تركت للزمن، وهو يترك بصمته عليها.