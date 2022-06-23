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من 5 الى 50 مليون دينار.. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-23T06:40:13+0000
من 5 الى 50 مليون دينار.. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من خمسة ملايين دينار وحتى 50 مليون بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وبين أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

 

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