من 3 محاور.. الدفاع المدني يعلن خطة "الزيارة الرجبية"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الإثنين، إعداد خطة من ثلاثة محاور (استباقي، تنفيذي، توعوي) خاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني العامة، أعدّت خطة لهذا العام خاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، وتتكون هذه الخطة من ثلاثة محاور".

أما المحور الأول، فأوضح عبد الرحمن أنه "توعوي، من خلال نشر وصايا وإرشادات الدفاع المدني المتعلقة بالزائرين وأصحاب المواكب، فضلاً عن توزيع البوسترات والإرشادات على الزائرين والمواكب".

وأضاف العميد، "وكذلك إقامة المحاضرات المختصرة للمواكب الحسينية، لابصارهم بإجراءات السلامة والوقاية المتعلقة بهذه المواكب، خشية حصول أي حادث حريق".

وعن المحور الثاني ذكر عبد الرحمن أنه "استباقي إجرائي، من خلال إجراء حملة كشوفات على فنادق في مدينة الكاظمية كافة، للتأكد بشكل دقيق من إجراءات السلامة والوقاية فيها".

وتابع، "والتأكيد أيضاً على الفنادق التي فيها بعض الملاحظات ليتم تداركها بسرعة، وكذلك تم التأكيد في الوقت نفسه على هاتف سيطرة الدفاع المدني 115 المجاني من الخطوط والشبكات كافة".

أما المحور الثالث، فهو تنفيذي، بحسب عبد الرحمن، "من خلال نشر فرق الإطفاء والإنقاذ والشرطة البيئية بجميع الطرق التي يسلكها الزائرون إلى مدينة الكاظمية، وفي الساحات العامة، وقرب المقام ليكون تدخل هذه الفرق بشكل عاجل عند حصول أي طارئ".

وأضاف، "كما وتم تهيئة وفتح مقر جوال في مدينة الكاظمية، وسيتواجد فيه مدير الدفاع المدني للإشراف الميداني والمباشر على مفردات الخطة".

وبيّن العميد، "كما أن مديرية الدفاع المدني تعمل ضمن الخطة العامة لقيادة عمليات بغداد في ما يتعلق بالجانب الاختصاصي والفني المتعلق بالمديرية".

واختتم عبدالرحمن بالقول "فضلاً عن رفع الجاهزية والاستنفار لمراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات القريبة كافة، وتحديث خطة الإسناد المتبادل، حتى تكون جميع الآليات والمعدات والمنتسبين والضباط على استعداد كامل لهذه الزيارة، وحتى انتهائها في موعدها المحدد".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين المسلمين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة).

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.