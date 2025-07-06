من وحي الطف.. مشاهد تجسد ملحمة كربلاء (صور)

شفق نيوز - بابل

في مدينة القاسم، أقصى جنوب محافظة بابل العراقية، أقيمت "تشابيه" واقعة الطف، التي تجسد مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، واهل بيته واصحابه في القرن السابع الميلادي، سنة 61 هجرية.

رافقت عدسة وكالة شفق نيوز، مجمل التمثيلية (التشابيه) التي نظمتها المواكب وبمساعدة الأهالي، في مدينة القاسم.

ويوم العاشر من شهر محرم، لا يشبه أي يوم سابق، حيث ينقسم الشيعة بين زائر وآخر يشارك بمجلس عزاء رجالي أو موكب راجل أو في توزيع الطعام والشراب مجاناً، وبين نساء باكيات لاطمات في المجالس النسائية والتي عادة ما تكثر في محافظات الجنوب والوسط والعاصمة بغداد في جانب الرصافة وبالأخص في المناطق الشعبية، لإحياء كما هو متعارف عليه يوم وداع الامام الحسين (ع).

وما يميز يوم العاشر ونهارها كثرة تبادل الطعام والشراب بين الجيران الى جانب كثرة الدعوات لإحياء المجالس الرجالية أو النسائية.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.