من هو الصافي الذي عزّى السيستاني بوفاته أهالي البصرة؟

شفق نيوز/ عزى المرجع الديني علي السيستاني، الأحد، أهالي محافظة البصرة بوفاة علي عبد الحكيم الصافي.

والصافي، هو معتمد السيستاني في البصرة، وأمام وخطيب جامع الأبلة الكبير بالمحافظة.

وتوفي الصافي فجر اليوم الأحد (٢٨ شباط ٢٠٢١)، بعد نقله الى مستشفى الصدر التعليمي في البصرة، ودخوله قسم العناية المركزة، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وشيع أهالي البصرة، صباح يوم الأحد، جثمان، علي الصافي إلى مثواه الأخير.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد أصدر، اليوم الأحد، بيان تعزيه، على رحيل الصافي، فيما أكد أنه كان له دورا كبيرا ومعطاء في المحافظة.