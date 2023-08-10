من ميسان.. السوداني يدعو لعدم التردد في إيقاف التجاوز على الدولة والقانون

شفق نيوز / شدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على ضرورة عدم التردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون وإشاعة الفوضى، والحدّ من هذه المظاهر السلبية.

جاء ذلك، خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء، إلى محافظة ميسان منذ صباح اليوم، ولقائه شيوخ ووجهاء المحافظة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، بحسب البيان، إن "ميسان من المحافظات المضحية، بأهلها وعشائرها ومثقفيها وأدبائها، وأن هناك مشاريع مهمة أطلقت في المحافظة، وكانت قد أُدرجت ضمن موازنة هذا العام"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة من بغداد ستأتي لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات".

وأضاف أنّ العراق "بلد متنوع الموارد وأن مشاكله يمكن حلها خلال سنوات مع الاستقرار في الأوضاع العامة، حيث تدعم الحكومة القطاعات المتنوعة لأنها هي من توفر فرص العمل وتحقق التنمية المطلوبة"، منوهاً بأن "الحكومة تتهيأ للموسم الزراعي المقبل وستوفر الكثير من التسهيلات للفلاحين".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ "هناك تجاوزات على سيادة الدولة والقانون، واستفحالاً للنزاعات العشائرية، ما أثر في البيئة المطلوبة للعمل والاستثمار في ميسان".

وشدّد السوداني، على ضرورة عدم التردد في اتخاذ إجراءات إزاء التجاوز على الدولة والقانون وإشاعة الفوضى، والتأثير على سمعة هذه المحافظة الطيبة بأهلها وعشائرها الأصيلة، والحدّ من هذه المظاهر السلبية"، داعيا أبناء ميسان وشيوخها إلى "التعاون مع مؤسسات الدولة والمحافظة والأجهزة الأمنية لتغيير واقعها نحو الأفضل ومعالجة الظواهر التي تعكر أمن المحافظة واستقرارها".