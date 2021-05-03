من موقع إعلان "الخلافة".. أصحاب الهمم يبثون الحياة في الموصل

شفق نيوز/ أُقيم بازار خيري وسط محلة حمام المنقوشة المجاورة للجامع النوري الكبير في مدينة الموصل، يوم الاثنين، شارك فيه العديد من الحرفيين. البصمة والتميز كان لاصحاب الهمم او مايعرفون بـ"ذوي الاحتياجات الخاصة".

جلست آية بالقرب من لوحات خطتها بيديها ترسم طريق الأمل وعودة الحياة، وتحاول من خلالها رسم البسمة على وجوه من يزور المكان. ورغم اختلاف وتنوع المعروضات في البازار إلا ان ما عرضه اصحاب الهمم من أقران آية كان مميزاً ولاقى استحسان الزوار.

بين مشاهد الحرب وآثار الرصاص، عرضت هذه الشابة لوحاتها لتنقل رسالة الى العالم بأن الاعاقة هي اعاقة الفكر وليس الجسد وان بمقدور الانسان ان يحقق اي شيء ويغير حياته ويترك بصمة في حياة الاخرين اذا توفرت الارادة لذلك.

وقال ياسر كوياني وهو ناشط مدني لوكالة شفق نيوز إن المعروضات في البازار لاقت اعجابه خصوصا وأن الكثيرين أرادوا فقط أن يسجلوا حضورهم ومشاركتهم في الفعالية بعد أن سمعوا بانه سيقام في محلة حمام المنقوشة المجاورة للجامع النوري الكبير.

وأضاف أن المشاركة بمثابة رسالة حياة من المكان الذي أعلن فيه داعش "دولة الخلافة" لقتل الحياة في الموصل وبقية المناطق.

هنا زها حديد اعظم الشخصيات المعمارية في العالم، لوحة رسمت بالخيط الاسود والمسمار وعرضت هنا في هذا المكان لتذكر الحاضرين بتاريخ هذه المعمارية التي كتبت تاريخها بما صممته من مبان انتشرت في اهم مدن العالم.

اما مدير هيئة استثمار نينوى مدحت العاني قال لوكالة شفق نيوز، إنه "قد انبهر بما يقدمه الشباب من اعمال ومنتوجات خصوصا وانهم يقيمون المعارض والبازارت في مناطق كاد الارهاب ان يخطف كل شيء منها".

واضاف، أن "الهيئة ستعمل على توفير مكان خاص للبازارت والمعارض بمختلف اشكالها وتقدم للشباب مكاناً يعرضون فيه ماتنتجه اياديهم".

اما الناشط المدني زيد الويس قال لمراسل وكالة شفق نيوز، "انظر الى المكان وتذكر قبل عامين كيف كان، هذه هي الموصل التي لن تموت وهؤلاء هم ابناؤها الذين يحاولون بأبسط الاشياء ان يزرعوا الامل، هذه رسالة الى العام بأننا على قيد الحياة وان هذه المدينة من الصعب أن تُغيب مهما مرت عليها من صعاب".