من معيتيقة إلى أربيل.. إعادة 25 مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني

شفق نيوز- طرابلس

أعلنت سفارة العراق في طرابلس الليبية، مساء الخميس، إعادة 25 مهاجراً دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني، عبر طائرة تقلهم من مطار معيتيقة إلى مطار مدينة أربيل، في إقليم كوردستان.

وقال القائم بأعمال سفارة العراق في طرابلس أحمد الصحاف، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "السفارة نجحت اليوم بإعادة 25 مهاجراً كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير قانوني".

وأشار الصحاف، خلال توديعه للمهاجرين قبيل تحرّك طائرة الخطوط الجوية التركية التي تقلهم إلى مطار أربيل من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، إلى إن "جهود السفارة أسفرت عن إعادة المهاجرين، عملاً بمسار العودة الطوعية الذي تعمل السفارة على إنجاحه بشكل دوري".

وأفاد الصحاف، بأن نحو 150 مهاجراً تمت إعادتهم منذ إعادة افتتاح السفارة، في شهركانون الأول/ ديسمبر من العام 2023 حتى الآن"، مؤكداً أن "السفارة عملت على تقديم الطعام وتوفير الدواء وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم بشكل دوري".

وبين الصحاف، أن جهود السفارة متضافرة لإعادة 12 مهاجراً آخرين موجودين حالياً في محافظة مصراته، التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 250 كم.

وأضاف، أن "السفارة قامت بتوجيه كادر قنصلي لزيارتهم قبل يومين، بهدف الوقوف على إتمام إجراءات إعادتهم بشكل طوعي".

وكان الصحاف، قد أعلن في وقت سابق عن متابعة السفارة وتنسيقها مع السلطات المعنية في دولة ليبيا لهذا الغرض، لا سّيما مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق العاصمة طرابلس.