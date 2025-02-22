من كيلو "كليچة" إلى معمل متكامل.. سيدة بابلية تعانق النجاح (صور)

شفق نيوز/ في حي الجزائر بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، بدأت مي سمير، رحلتها في عالم المعجنات من داخل منزلها، بكيلو واحد فقط من الكليجة. لم يكن لديها في البداية سوى شغفها بالمخبوزات ورغبتها في تحقيق حلمها بعيدًا عن الشهادة الأكاديمية والوظائف التقليدية.

البداية من الصفر

وتروي مي خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، قصة انطلاقها عام 2019، حيث كانت تصنع الكليجة في منزلها، ومن خلال التجربة والمثابرة، بدأت تطور مهاراتها، تستوحي أفكارًا جديدة من صفحات المعجنات والمعامل الأخرى، وتحضر المهرجانات لاكتساب المعرفة والخبرة. لم يكن الأمر سهلًا، لكنها وجدت دعمًا أساسيًا من والدتها، وعائلتها، وأصدقائها، وأبرزهم سجاد أبو شمس، الذي قدم لها التشجيع المستمر.

معمل متكامل

بفضل إصرارها، تمكنت مي من فتح محل صغير بعد فترة قصيرة، لتبدأ رحلتها الفعلية في السوق، تزايد الطلب على منتجاتها بسرعة، مما دفعها للتفكير في توسيع مشروعها.

لم تتوقف عند النجاح الأول، بل استمرت في تطوير أفكارها وتصاميمها، حتى تمكنت من استئجار بناية كبيرة وتحويلها إلى معمل متكامل لصناعة المعجنات.

شهرة متزايدة

مع مرور الوقت، توسعت قائمة منتجات مي لتشمل المعجنات الإيرانية، الفرنسية، البساكيت، وغيرها من الأصناف التي لم تكن متوفرة في الحلة سابقًا. أصبحت منتجاتها مشهورة في المدينة، حيث أصبح الناس يقصدون معملها خصيصًا لشراء معجناتها الفريدة.

تمكين النساء

لم يقتصر نجاح مي، على نفسها فقط، بل كانت مصدر إلهام للعديد من الفتيات اللواتي يبحثن عن طريق لتحقيق الاستقلال المالي. دعمت الكثير منهن، شجعتهن على بدء مشاريعهن الخاصة، وساعدتهن على تعلم أسرار المهنة. اليوم، تعمل في معملها موظفات استطعن بجهودهن توفير مصدر دخل لهن، مما يعكس روح العمل الجماعي والتعاون في مشروعها.

المستقبل والطموح

من كيلو كليجة بسيط إلى معمل كبير ومعروف، لم يكن طريق النجاح سهلًا، لكنه كان مليئًا بالإصرار والتحدي، لا تزال مي، تسعى لتطوير مشروعها أكثر، وتطمح للوصول بمنتجاتها إلى خارج الحلة، لتكون اسمًا بارزًا في عالم المعجنات والمخبوزات.

رسالة مي

توجه مي رسالة لكل فتاة لديها حلم، بألّا تخشى البدء من الصفر، فكل خطوة صغيرة يمكن أن تكون بداية لنجاح كبير، فقط بالاجتهاد، الشغف، والإصرار.