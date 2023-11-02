من كوردستان إلى الجنوب.. السحب الماطرة تغطي سماء العراق

شفق نيوز / توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، استمرار وجود السحب الماطرة في معظم مدن العراق، مع وجود فرصة أقل لتساقط الأمطار في المحافظات الجنوبية.

وأشار عطية، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، إلى استمرار فرص تساقط الأمطار في مدن إقليم كوردستان، الموصل، كركوك، صلاح الدين، واسط، ديالى.

ولفت إلى مناطق متفرقة رجح شمولها بتساقط أمطار خفيفة، فجر الجمعة، ومنها مدن الفرات الأوسط، الأنبار، بادية الجنوب، شمال ميسان، وشمال ذي قار.

وقال عطية، إن "الرياح السطحية غدا ستكون ساكنة في أغلب المدن، تتحول على فترات جنوبية شرقية، عدا إقليم كوردستان ستكون متقلبة الاتجاه".

ورجح المتنبئ الجوي، انخفاضاً محسوساً بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح، يبدأ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل، لتميل الأجواء بعدها إلى البرودة نسبياً.