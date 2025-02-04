من كشك صغير إلى 5 فروع وماركة مسجلة.. قصة نجاح بائع قهوة في كركوك

شفق نيوز/ تنفيذ مشاريع صغيرة تساهم في توفير فرص عمل لعشرات الشباب والفتيات كانت حلم شاب كركوكي بدأها في مساحة صغيرة على شارع بغداد وسط محافظة كركوك (255كم شمال شرقي بغداد)، ونجحت الفكرة والكشك الصغير صار خمسة فروع يعملون فيها شباب على مدار 24 ساعة بتقديم قهوة بنكهة كركوكية وعصائر ماركة صارت مسجلة باسم صاحبها.

الشاب محمد نجاة من مواليد كركوك عام 1989 متزوج ولديه طفلين، الشاب اعتمد على نفسه في إنشاء مشروعه والتوسع به ليكون أشهر من يقدم القهوة بنكهة فريدة مع جملة من المشروبات التي باتت تعتبر رقم واحد في كركوك وبزيادة الطلب عليها أصبح محمد سبباً في تشغيل أكثر من 60 شاباً في فروعه المنتشرة في المحافظة، وهي من المشاريع الناجحة التي بناها وصارت رقماً صعباً في مستوى المشاريع المتوسطة.

ويقول نجاة لوكالة شفق نيوز، إن "مشروعي بدأته قبل نحو ثلاث سنوات، وكان المشروع يضم في البداية خمسة شبان، بكشك صغير في شارع بغداد قرب تقاطع طريق بغداد حي الواسطي قرب جسر المشاة، واعتمدنا على تقديم قهوة بطريقة عمل خاصة عبر خلط أفضل الأنواع، ولاحظنا وجود اقبال ودعم من اهالي كركوك".

ويشير إلى أن "فكرة المشروع مبنية على تقديم القهوة حسب طلب الزبون وكذلك العصائر ذات التركيبات الخاصة وما قدمناه من إخلاص وجودة المنتج المقدم صار الإقبال على الموقع الرئيسي للكشك واطلقنا عليها (بوكس كافيه)، وبعد زيادة الإقبال على فرعنا الرئيسي الأول في شارع بغداد زاد عدد العاملين في المقر الرئيسي الى عشرة عاملين ونعمل منذ ساعات الصباح الاولى لغاية منتصف الليل".

5 فروع تشغل 60 شاباً

وتابع، "بعد الطلب المتزايد على منتجاتنا قررنا افتتاح خمسة فروع في عموم مناطق كركوك ويعمل في الفروع الخمسة اكثر من 60 شاباً يمثلون ابناء كركوك ومن جميع القوميات، ويعمل الشباب بإخلاص ويقيمون على بيوتهم من خلال هذا العمل".

قهوة مميزة

ويقول أحد العاملين في الفرع الرئيسي لـ"بوكس كافيه" الشاب مجتبى محمد (20 عاماً) لوكالة شفق نيوز، إن "القهوة التي نقدمها تعتبر فريدة الطعم والمذاق، والى جانبها نقدم عصائر وحلوى يتم إعدادها بأيدي الشباب وفيها أسرار لا يعرفها الا متذوقي طعم القهوة والعصائر، فهي ذات نكهة خاصة لا توجد في اي مكان، وهذا هو سر نجاح قهوتنا والعصائر، فهي خلطة سرية لا يعرفها الا صانع القهوة ومتذوقها".

وتابع أن "العمل يضيف متعة لما نقدمه من خدمة للزبائن، واليوم نعتبر المكان الذي نعمل فيه منزلنا الاول ونحرص على تقديم كل ما هو جيد ومميز في عملنا ونحن اليوم رقم واحد بشهادة كل من يشرب القهوة من عندنا او يشتري العصائر او حتى الحلويات الاخرى المرتبطة بالقهوة".

وعن أسعار القهوة يؤكد أن "الاسعار تبدأ من 1500 دينار وصولا الى 5 الاف دينار وحسب نوع الطلب للقهوة أو العصائر وهي تراعي جميع المستويات وحتى الفقراء نقدم لهم في غالب الاحيان المشروبات مجانا مراعاة لظروفهم".

وتابع أن "الإقبال من الاعمار كافة سواء لاحتساء القهوة أو شرب العصائر، والنسبة الكبيرة من الشباب والشابات حيث نوفر كل ما يرغبون به من قهوة وعصائر مميزة".

خدمة مميزة

وتقول إحدى زبائن "بوكس كافيه" وتدعى شيماء عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "القهوة المميزة مع العصائر التي يقدمها (بوكس كافيه) صارت ماركة لا تفارقنا منذ ساعات الصباح الاولى قبل التوجه الى العمل، فلا يمكن لنا الذهاب الى العمل دون احتساء القهوة أو تناول وجبة حلوى خفيفة من (بوكس كافيه)، فما يقدمونه له طعم مميز".

وتشير إلى أن "اهالي كركوك يدعمون العمل الشبابي، كما أن المشاريع الصغيرة تساهم في توفير فرصة عمل للكثير من الشباب والفتيات في القطاع الخاص، بدل انتظار الوظائف الحكومية".