أمن كرميان يكشف تفاصيل قضية "صيادلة ديالى" المعتقلين في اربيل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تفاصيل قضية الصيادلة ديالى المعتقلين في الاقليم، مؤكداً أن هناك مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القضية سببها خلاف مالي بين صيادلة ديالى برئاسة الصيدلاني ابراهيم صباح وبين مدير شركة سي گولد لتجارة الادوية الصيدلاني عمار زنكنة".

وبين ان "الخلافات المالية عمرها نحو عامين وتطور الامر الى تهديدات من قبل صيادلة ديالى للصيادلة الكورد عبر اجهزة الموبايل".

واضاف ان "صيادلة ديالى اعتقلوا في قضاء كلار بعد تسوية احدى الدعاوى ضدهم وفق المادة (٤٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ في محكمة كلار وتم الافراج عنهم بكفالة، الا ان محكمة كلار احالتهم الى محكمة تحقيق عينكاوة في اربيل لوجود دعوى قضائية ضدهم وفق المادة (٤٠٦) فقرة ٣١ ووفق اوامر قبض رسمية وانهم يخضعون حاليا للتحقيق بالتهم الموجهة لهم".

ونفى المصدر "ادعاءات الخطف او الاعتقال القسري الذي يهدف لاثارة نزاعات قومية وتأجيج الشارع المحلي لاهداف واغراض اخرى"، داعيا الى "تشكيل فريق محامين من ديالى لحسم الدعوى القضائية بحق صيادلة ديالى بعيدا عن التأجيج ووفقا للقانون العراقي المعمول به من عموم اجزاء العراق من زاخو الى الفاو".

وختم بالقول ان "قضية صيادلة ديالى شهدت تشعبات وتطورات خرجت عن الجانب القانوني من قبل صيادلة ديالى وابرزها لغة التهديد وتلفيق تهم خطف كيدية لا اساس لها من الصحة".

إلى ذلك، نظم أطباء وأكاديميون وشخصيات عشائرية وقفة احتجاجية وسط مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، مطالبين بالإفراج عن الصيادلة الثلاثة.

وقالت نقابة الصيادلة في ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوقفة الاحتجاجية تطالب بإنصاف اخوتنا وابنائكم من صيادلة محافظة ديالى والمعتقلين لدى سلطات اقليم كوردستان وللاسبوع الثالث على التوالي وهم كل من الصيدلاني ابراهيم صباح ال مطر الدليمي، وفراس علي عواد الجوراني، وحسين عبد اللطيف الجوراني".

وطالبت نقابة الصيادلة والمحتجون، محافظ ديالى والسلطات المختصة في الحكومة المركزية وفي اقليم كوردستان بالتدخل للافراج عن الصيادلة المعتقلين، داعين الجهات المختصة في كوردستان الى الاحتكام للغة العقل والمنطق والقانون.