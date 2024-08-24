من كربلاء.. السوداني يصدر توجيها يخص الساعات المقبلة من الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بالحفاظ على وتيرة العمل الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية في الساعات المقبلة.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، في محافظة كربلاء، اجتماعاً ضمّ وزراء الداخلية والصحة والكهرباء والنقل، ومحافظي كربلاء والبصرة وواسط، ومدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، بالإضافة إلى مسؤولي التشكيلات الأمنية والخدمية المختصة، لمتابعة الجهود الخاصة بالزيارة الأربعينية التي بلغت ذروتها اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع رئيس الوزراء، على الجهود المبذولة من مختلف التشكيلات والأجهزة الأمنية، فضلاً عن جهود تفويج الزائرين، مشيراً إلى أنّ "البذل قد تجاوز الحدود والمستويات على مدى الأسابيع الماضية في سبيل تقديم كل الدعم والخدمات، سواء للزائرين من المحافظات، أو من الذين وفدوا من خارج العراق".

وناقش الاجتماع، الدور الكبير الذي قامت به الحكومات المحلية في المحافظات التي كانت معبراً للزائرين المتوجهين إلى كربلاء، ونجاحها في تنفيذ خططها الخدمية، وشدد على ضرورة "مناقشة التقارير التي تشخص السلبيات؛ بهدف معالجتها مستقبلاً، والتأكيد على المضي بتنفيذ المشاريع الخاصة بانسيابية الزيارات المليونية".

ووجّه السوداني، بـ"ضرورة الحفاظ على الوتيرة ذاتها من العمل والهمة في الجوانب الأمنية والخدمية، للساعات القادمة، والمتابعة الدقيقة للخطط، والتركيز على التفويج العكسي للزائرين، وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة لذلك، لحين وصول آخر زائر، وأن تتوج كلّ الجهود بالنجاح الذي خُطط له".

ورأى أن "الزيارة الأربعينية تشهد تطوراً بالأعداد ونوعية الخدمات واحتياجات الزائرين، وهي تتناغم مع استحقاق المواطن ضمن مستوى من الاحترام والتقدير في مجال النقل بسيارات لائقة، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواكب، لاسيما في ظروف مناخية صعبة، وخدمات صحية ومشتقات نفطية، والأهم من هذا توفير الأمن المستدام".