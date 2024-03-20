من قلعة كركوك التاريخية.. الكورد يحتفلون بعيد نوروز بمشاركة القوميات الأخرى (صور)

شفق نيوز/ بدء المئات من الكورد في كركوك، يوم الأربعاء، الاحتفاء بعيد نوروز بدبكات وأغاني شعبية كوردية في القلعة التاريخية بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الكورد بدأوا بإحياء احتفالات عيد نوروز بمشاركة من القوميات الأخرى في كركوك، وحضور مسؤولين محليين واتحاديين بينهم نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله وعدداً من المسؤولين الحزبيين.

وأشار إلى أن المحتفلين رفعوا إلى جانب العلم العراقي علم كوردستان.

من جانبه، أكد قائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب، لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة شرطة كركوك أمنت احتفال عيد نوروز من خلال نشر قواتنا في أطراف القلعة وسط المدينة"، مشيراً إلى أنه "جرى توفير أجواء آمنة للمحتفلين في كركوك وانتهت الاحتفالية بصورة مميزة من خلال التعاون بين قواتنا الأمنية والمحتفلين".

من جهته، أوضح خالد خورشيد، أحد المحتفلين، لوكالة شفق نيوز، أن "احتفالنا اليوم من على قلعة كركوك هو رسالة فيها الحب والسلام لتبقى كركوك قلب وقدس كوردستان وهي أيضاً لجميع المكونات"، معتبراً أن "الاحتفال بنوروز يعني الانتصار على الظلم والاستبداد".

يذكر أنَّ عيد نوروز ويعني "اليوم الجديد" باللغة الكوردية، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكوردي، ووفقاً للموروث القومي فهو يتزامن مع الانقلاب الربيعي، كما أن إيقاد شعلة النار هو رمز للانتصار، وبعد قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، عاصمة لاحتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، إذ يحمل المئات من الكورد المشاعل إلى أعلى جبل عقرة "أكري".