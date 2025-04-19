من قلب بغداد.. جرس مار يوسف يعلن قيامة المسيح (صور)

شفق نيوز/ ارتفعت أصداء نشيد "المسيح قام ـ حقّاً قام" مساء السبت فيما اكتظت كنيسة مار يوسف ببغداد بمئات المسيحيين الذين توافدوا لإحياء قدّاس القيامة، في لحظة أمل متجددة لأحد أقدم المكوّنات الدينية في البلاد.

ترأّس الكاردينال لويس رفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، طقوس "سبت النور" وأمامه جمع اصطف كتفاً إلى كتف، وهو يدعوهم في عظة مقتضبة، إلى "الصلاة من أجل قيامة السلام في وطننا وفي المنطقة بأسرها".

عبقُ البخور ملأ الممرّات بينما ردّدت الجوقة التراتيل وقرع الشمامسة الأجراس الصغيرة وهنأ المصلون بعضهم بعضاً بعبارة "قيامة مجيدة".

"هذا اليوم يذكرنا بأن الموت ليس الكلمة الأخيرة"، قالت مريم داوود (28 عاماً) وهي تمسح دموع الفرح وتمسك بباقة من زهور الزنبق: "بعد كل ما عايشناه، قيامة المسيح تمنحنا شجاعة البقاء هنا".

وانخفض عدد المسيحيين في العراق من نحو 1.5 مليون قبل غزو عام 2003 إلى أقل من 200 ألف اليوم، بحسب مسؤولي الكنيسة ومنظمات إنسانية. ومع ذلك، أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالكنيسة بحي الكرادة ذي الأغلبية المسلمة لتأمين وصول العائلات بلا عوائق.