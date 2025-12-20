من قلب بغداد.. العراقيون يتجهزون بزينة الميلاد لاستقبال السنة الجديدة (صور)

شفق نيوز- بغداد

بلحية بيضاء مستعارة ونظارة خضراء يعتليها تاريخ 2026، يقف أحد باعة زينة أعياد رأس السنة الميلادية في سوق الشورجة وسط بغداد، ليستقبل زبائنه المقبلين على شراء أشجار عيد الميلاد وزينتها وملابس بابا نويل لأطفالهم، استعداداً لاستقبال السنة الجديدة.

ووثقت عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً من سوق الشورجة حيث اكتظت واجهات المحال القريبة من شارع السوق الرئيسي بهدايا الكريسماس، وأشجار الميلاد الخضراء وزينتها اللامعة تحت الأضواء، والهدايا وملابس العيد وقبعاته التي يطغى عليها اللون الأحمر.

ويُقبل العراقيون مع الأيام الأخير من نهاية كل سنة ميلادية وانتظار سنة جديدة، على الأسواق خاصة سوق الشورجة لشراء زينة ومستلزمات الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، والذي أصبح طقساً لا يكاد يخلو من أي بيت عراقي.