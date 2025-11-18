من قلب الحلة.. لقطات ساحرة تعيد بابل إلى واجهة السياحة العالمية (صور وفيديو)

شفق نيوز- بابل

أظهرت صور ومقاطع جوية حديثة مشاهد خلابة لآثار حضارة بابل في مدينة الحلة، كاشفةً عن تفاصيل هندسية مذهلة تعكس براعة المعماريين القدماء وروعة الامتداد الطبيعي المحيط بالموقع.

ورصدت اللقطات حركة سياحية نشطة، إذ توافد الزوار بكثافة للتجول بين المعالم التاريخية، ما يؤكد ازدياد الزخم السياحي الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة.

بينما يرى العديد من المراقبين، أن هذه المشاهد تسهم في تعزيز حضور بابل على خريطة السياحة على مستوى المنطقة والعالم، إذ تبرز قيمتها الحضارية وتسلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الحلة في مجال السياحة التاريخية والثقافية.

وتُعد بابل من أبرز المدن الأثرية في العالم، إذ تضم معالم فريدة تعكس عظمة حضارتها القديمة، مثل بوابة عشتار الشهيرة، وأسد بابل، وبرج بابل (الزقورة)، إضافة إلى الحدائق المعلقة التي تُعد من عجائب الدنيا السبع القديمة.

كما تضم المدينة شارع الموكب، وقصور نبوخذ نصر، وأسوارها الضخمة التي شكلت حصناً منيعاً على ضفاف نهر الفرات جنوب بغداد.

وتمثل بابل مركزاً حضارياً وثقافياً بارزاً أدى دوراً مهماً في التاريخ القديم وفي الديانات المختلفة، وقد عزز إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو خلال العام 2019 مكانتها كأحد أهم الشواهد التاريخية في المنطقة والعالم.