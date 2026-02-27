من عائلة واحدة..  مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع شمالي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، يوم الجمعة، بمصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير مروّع، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قضاء الدبس وناحية التون كوبري، نتيجة تصادم عنيف بين مركبين، ما أسفر عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في موقع الحادث"، مشيراً إلى أن "الضحايا جميعهم من أهالي ناحية التون كوبري".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي في كركوك، فيما باشرت الجهات المعنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه".

وتشهد الطرق الخارجية في محافظة كركوك بين الحين والآخر حوادث سير، غالباً ما تُعزى إلى السرعة الزائدة أو سوء حالة بعض المقاطع الطرقية.