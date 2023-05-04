من ضمنها كوردستان .. انطلاق برنامج ملتقيات خليجي الثقافي في العراق

شفق نيوز / انطلق في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مؤتمر لتوضيح برنامج ملتقيات خليجي الثقافي التي ستستمر لغاية عام 2025، فيما بينت اللجنة المنظمة أن كل محافظة عراقية سيكون لها ملتقى ثقافي تحت عناوين مختلفة استثماراً لخليجي 25 الرياضي التي اقيمت في محافظة البصرة.

وقال محمد رشيد عضو مؤتمر القمة العربي الثقافي المشرفة على البرنامج في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز انه "استثماراً لخليجي بصرة 25 سيتم اعلان برنامج ملتقيات خليجي المحافظات الذي يتوزع على جميع المحافظات العراقية من خلال اقامة ملتقيات ثقافية عدة حيث سيبدأ من محافظة ميسان تحت عنوان خليجي العمارة الثقافي"، مبينا ان مؤتمر الانطلاق بدأ في مدينة أربيل".

وأضاف رشيد ان "في اربيل سيكون بعنوان خليجي اربيل السياحي و في السليمانية تحت عنوان خليجي السليمانية الاستثماري اضافة الى خليجي بابل الحضاري وخليجي بغداد الاقتصادي و خليجي كربلاء المقدسة للسياحة الدينية وخليجي الانبار للاعمار والاستقرار ".

بدوره قال مدير التسويق في سياحة اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز إن "هذا البرنامج يتضمن اقامة العديد من الملتقيات والمؤتمرات في جميع المحافظات العراقية حول مواضيع مختلفة حيث ان الفعاليات في محافظة اربيل ستكون خاصة بالقطاع السياحي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن البرنامج يشرف عليه المؤتمر الثقافي العربي وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية مع بمشاركة عدة جهات أخرى، مبيناً أن هذه الفعاليات ستسمر لمدة سنتين من خلال اقامة عدة ملتقيات ثقافية في المحافظات العراقية.