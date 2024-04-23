من أصل 199 دولة.. العراق "السادس" عالمياً و"الثاني" عربياً بأكبر حجم للأسرة لعام 2024

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة السادسة عالميا من أصل 199 دولة والثاني عربيا بأكبر حجم للأسرة للعام الحالي 2024 وفقًا لإحصائيات مجلة CEOWORLD.

وقامت مجلة CEOWORLD بمراجعة العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية. وأوضحت أن "متوسط حجم الأسرة يبلغ في سنغافورة 3.29 فردًا، وهو رقم مرتفع نسبيًا بالنسبة للاقتصاد المتقدم".

وفي المقابل، فإن حجم الأسرة في معظم البلدان المتقدمة أقل بكثير، والذي يتناقص تدريجياً بمرور الوقت.

والاتجاه العالمي بين الدول المتقدمة هو إنجاب عدد أقل من الأطفال والعيش في أسر أصغر، مما يثير قضايا اقتصادية واجتماعية.

وقد ساهم ارتفاع سن الزواج وفقاً للإحصائيات في تأخير إنجاب الأطفال، في حين أدى انخفاض معدلات الزواج إلى صغر حجم الأسرة.

ووفقا لتقرير المجلة فإن الدول ذات حجم الأسرة الأصغر تتصدرها السويد، تليها ألمانيا وفنلندا وسويسرا وموناكو، والنرويج على التوالي.

بينما يحتل العراق المرتبة السادسة عالميا من حيث اكبر حجم الاسرة وبلغ متوسط حجم الاسرة 7.7 فردا للعام الحالي. وتمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر حجم للأسرة، وحصلت السنغال وغامبيا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي عام 2024، بلغ متوسط حجم الأسرة في جمهورية أفريقيا الوسطى 8.6 فردًا، في حين بلغ متوسط حجم الأسرة في السنغال وغامبيا 8.33 و8.23 فردًا على التوالي أما عربيا فقد احتل العراق المرتبة الثانية بعد عُمان، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، تلتها لبنان والسعودية واليمن والجزائر والإمارات وسوريا وفلسطين وتونس والبحرين وليبيا والأردن ومصر على التوالي.