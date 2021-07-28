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من أصل 15 منطقة بالعالم.. 7 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة  

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-28T09:36:27+0000
من أصل 15 منطقة بالعالم.. 7 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة  

شفق نيوز/ سجلت سبع مناطق لأربع محافظات عراقية، يوم الاربعاء، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

ويبين الجدول ان منطقة الجهراء في دولة الكويت سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة العمادية في ايران  وبواقع 52.1 درجة مئوية ،تليها منطقة خانقين في محافظة ديالى ثالثا وبواقع 52 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة الحسين في البصرة رابعا وبواقع 51.8، وجاءت منطقة عبادان في ايران خامسا بدرجة حرارة بلغت 51.7 درجة مئوية .

ويوضح الجدول ايضا ان منطقة بدرة في محافظة واسط في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 51.7 درجة مئوية، وجاء كوليناس دو توكانتينز  في البرازيل  سابعا وبدرجة حرارة بلغت 51.5 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة علي الغربي في محافظة ميسان في العراق ثامنا وبدرجة حرارة بلغت 51.4 درجة ، وجاءت منطقة مطار البصرة في العراق  وبدرجة حرارة 51.4 درجة مئوية ، وجاءت منطقة الاحواز في ايران عاشرا في الكويت وبدرجه حرارة 51.2 درجة مئوية ، تليها مدينة الكوت في واسط في العراق بالمرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 51 درجة مئوية.

كما جاءت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 51 درجة مئوية ، وجاءت منطقة مطربة في الكويت بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 50.9 درجة مئوية، تليها مطار الملك فهد الدولي في السعودية  بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 50.7 درجة مئوية، تليها منطقة الصليبة دولة الكويت بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 50.7 درجة مئوية .

وادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

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