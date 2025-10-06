"من سومر إلى اليوم".. أزياء تروي حكاية المرأة العراقية عبر العصور (صور)

شفق نيوز- بغداد

في أجواء احتفالية تزامنت مع العيد الوطني العراقي، احتفت وزارة الثقافة، بالمرأة العراقية عبر مهرجان فني وثقافي حمل عنوان "من سومر إلى اليوم"، أقيم في فندق بابل بالعاصمة بغداد.

وجسّد المهرجان، من خلال عروض أزياء وحوارات تفاعلية، رحلة المرأة العراقية الممتدة من عمق الحضارات القديمة إلى الحاضر المعاصر، مقدماً العراق بثوبه التاريخي الزاهي، ومؤكداً أن الهوية الوطنية لا تحفظ إلا بالثقافة والفن.

وحضر المهرجان عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين، حيث مزج بين الأصالة والحداثة في استعراض الإرث الثقافي والاجتماعي للمرأة العراقية.

وزير الثقافة أحمد الفكاك تحدث لوكالة شفق نيوز قائلاً، إن "الاحتفاء باليوم الوطني يمثل أصالة الهوية العراقية والشعور بالانتماء"، موضحاً أن "الأزياء التي قامت بها مصممتان عراقيتان مزجت بين الأصالة والحداثة لتوثيق الارتباط العميق في التاريخ والحضارة العراقية".

وشهد المهرجان مداخلات من المصممتين آلاء السعدون ومنتهى الضاري، تركزت على الإرث الحضاري العراقي والدور الذي يلعبه التراث في ترسيخ الهوية الوطنية، فيما عكست عروض الأزياء دور المرأة العراقية في مختلف المراحل التاريخية.

وأوضحت المصممة آلاء السعدون أن "تصاميمها أظهرت العباءة العراقية وأدخلتها في الإبداعات باعتبارها أحد الموروثات الشعبية التي تؤرشف مراحل مختلفة للمرأة العراقية"، مشيرة إلى أن الهدف هو مزج التراث بالمعاصرة وتسليط الضوء على تداخل الثقافات العراقية. وأضافت أن "العباءة رمز يوحي بالعديد من التحولات الحضارية والثقافية"، مؤكدةً أن نجاح المهرجان يشير إلى استيعاب البصمة الفنية ورمزية التصاميم.

وأجمع الحاضرون على أن عروض الأزياء المتنوعة حملت رسالة ثقافية وجسّدت حضارات عريقة عاشت على أرض الرافدين.

من جانبه، قال السفير الروسي البروس كوتراشيف: "الثقافة والحضارة تشد الشعوب أكثر من أي شيء آخر"، مؤكداً أن "العلاقات بين البلدان تقوم عادة على مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية، لكن المصالح الآنية قابلة للتغير، وإذا أردنا علاقات راسخة فعلينا أن نبدأ بالثقافة". وأضاف أنه استمتع بعروض الأزياء واطلع من خلالها على جذور الزي العراقي المعاصر والعريق.

بدوره، أشاد رجل الأعمال اللبناني طلال أبو غزالة بعروض الأزياء ووصفها بالرائعة، مؤكداً أهمية تعريف العالم بالحضارة العراقية عبر الفن، وقال: "ما شاهدته في هذه العروض كان بمثابة ثروة ثقافية".