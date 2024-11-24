من سنجار بابل.. شفق نيوز توثق رحلة راعي غنم عراقي

شفق نيوز/ في أجواء من البساطة والهدوء، يبدأ راعي الغنم يومه في بلدة سنجار غرب مدينة الحلة، مركز محافظة بابل العراقية.

ومع خيوط الصباح الأولى، يطلق تحيته الصباحية بينما يقود قطيعه من الغنم إلى أرضه.

هذه اللحظة اليومية تحولت إلى قصة مصورة وثقتها عدسة كاميرا وكالة شفق نيوز، لتسلط الضوء على حياة الراعي وأهمية هذه المهنة في ظل التحديات التي يواجهها.

تصوير الزميل كرار جبار نقل لنا مشاهد حية تعكس العلاقة بين الإنسان والطبيعة، في واحدة من أروع مشاهد حياة الريف.