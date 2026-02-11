من سلة غذائية لنزوح جماعي.. أشهر مناطق العراق الزراعية على حافة الانهيار

شفق نيوز- ديالى

حذرت الإدارة المحلية لناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، يوم الأربعاء، من موجة نزوح مرتقبة لآلاف المزارعين في الناحية.

وقال مدير ناحية العظيم نبيل العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية العظيم تضم قرابة 30 ألف نسمة معظمهم يعملون في الزراعة ويعتمدون عليها بشكل كامل".

وأضاف، أن "المحصول الرئيسي للسكان هو القمح، ويأتي بعده (الرقي)"، لكن لم يتم اعطاء خطة زراعية تسويقية للحنطة في هذا الموسم باستثناء من لديهم مرشات حديثة، وهم لا تتجاوز أعدادهم سوى 10‎%‎ فقط من العدد الكلي للمزارعين".

وأشار إلى أن "عدم اعطاء الحكومة خطة تسويقية و زراعية لمزارعي الناحية إجراء ستكون له آثار كارثية على أهالي سائر القرى"، متوقعاً أن "يتسبب بهجرة ونزوح في العظيم التي تعد من أكبر وأشهر المناطق الزراعية في ديالى والعراق، بفعل تحول المزارعين إلى عاطلين عن العمل ودفعهم للسكان في أماكن تتوفر فيها فرص عمل".

كما دعا العبيدي، إلى "ضرورة وضع حلول تسهم في استدامة الزراعة في العظيم ودعم المزارعين بشتى الطرق والوسائل".

وتشهد أزمة الجفاف في العراق تصاعداً غير مسبوق، نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، في ظل تأثيرات التغير المناخي.

كما ساهم تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بفعل سياسات مائية متبعة من قبل إيران وتركيا، أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مسارات الأنهار، في تفاقم الأزمة، ما يرفع من مخاطر وقوع كارثة إنسانية في البلاد.